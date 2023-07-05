Запущена онлайн-передача материалов о ДТП страховым компаниям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МВД совместно с комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры и АО «Государственное кредитное бюро» реализовало онлайн-передачу материалов о ДТП страховым компаниям для осуществления ими страховых выплат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ежегодно сотни тысяч граждан для получения копий материалов о ДТП сначала обращались в полицию, потом предоставляли документы в страховые компании, тем самым тратили на это много времени. Сейчас весь этот процесс автоматизирован благодаря интеграции баз данных полиции, прокуратуры и страховых компаний.

При дорожно-транспортном происшествии, после составления сотрудником полиции, протокол попадает в базу, где проходит проверку. Затем он автоматически передается в суд и параллельно в страховую компанию. Гражданину только необходимо обратиться в страховую компанию для произведения оценки причиненного ущерба и ждать SMS с приглашением в суд.

