Запущена «горячая линия» по ценам на продукты, ГСМ, услуги такси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях большей оперативности приема обращений граждан по фактам завышенных цен на социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях и супермаркетах регионах Казахстана, газ, бензин, дизельное топливо, услуги служб и агрегаторов такси Агентство по защите и развитию конкуренции запустило «горячую линию» во всех регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Горячая линия» в Нур-Султане по продуктам питания:

8 778 668 1841, 8 775 592 6169,

8 (7172) 75-04-65, 74-27-38

«Горячая линия» в Нур-Султане по сжиженному нефтяному газу, бензину, дизтопливу, услугам такси:

8 (7172) 74 99 14, 74-96-64, 74-34-01, 74-31-26, 74-90-52

«Горячая линия» в регионах:

По фактам превышения цен на продукты питания, газ, бензин и дизтопливо, услуги такси в Алматы и Алматинской области в связи с нестабильностью связи в этих регионах необходимо обращаться по телефонам горячей линии Агентства по защите и развитию конкуренции в Нур-Султане.

Со своей стороны Агентство по защите и развитию конкуренции предупреждает субъектов рынка, что факты установления и поддержания цен (ценового сговора), необоснованного ограничения производства либо реализации товаров, а также злоупотребления доминирующим или монопольным положением в части создания искусственного дефицита на товар квалифицируются по статье 159 КоАП РК, влекут штраф для субъектов малого или среднего предпринимательства в размере 3%, для субъектов крупного предпринимательства – 5% от выручки, полученной в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода.