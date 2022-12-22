Запущен туристский электропоезд Астана-Кокшетау

22 Декабря 2022, 11:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Нового года запущен специальный туристский электропоезд от столицы до Бурабая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Два вагона электропоезда Астана-Кокшетау вышли в путь утром. Вагоны оформлены в национальном стиле.

Электропоезд отходит от вокзала «Нурлы жол» в 06:30, делает остановку на станции Курорт-Боровое, куда прибывает в 09:57. В обратный путь выходит из города Кокшетау в 19:15, на станцию Астана-1 приходит в 22:18 часов, на вокзал «Нурлы жол» в 23:00.

«Проект праздничного поезда мы реализуем совместно с национальной компанией «Казахстан темир жолы». В преддверии Наурыз мейрамы проект будет продолжен. Есть также план по расширению маршрутов поездов. Например, планируем запустить туристский поезд Алматы-Мангыстау и другие маршруты. Конечно, это работа не одного дня, есть план», - сказал управляющий директор АО «НК «Kazakh Tourism» Даниэль Сержанулы в ходе организованного компанией пресс-тура.

Как сообщили организаторы, цены на билеты в празднично украшенных вагонах не отличаются от обычных. Туристский поезд, запущенный сегодня, будет курсировать до января 2023 года.

«Праздничный поезд удобен для туристов. При покупке турпакета в него входит стоимость проезда на поезде. То есть, не нужно отдельно покупать билет. Например, если Вы купите турпакет до Бурабая, то можете не беспокоиться о том, как доехать. Вас встретят. Цель запуска новогоднего электропоезда – направить в регион туристский поток и обеспечить активность местных туроператоров», – сказал Д. Сержанулы.

Это совместный проект Министерства культуры и спорта РК, нацкомпании «Kazakh Tourism», АО «Пассажирские перевозки» и ТОО «Бурабай Даму» УДП РК.