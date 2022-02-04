Запущен сайт Фонда «Қазақстан халқына»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, нуждающиеся в помощи, а также спонсоры, выразившие желание оказать посильную помощь могут составить свои заявки через цифровую платформу Фонда «Қазақстан халқына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.
Сайт www.qazaqstanhalqyna.kz является информационным порталом, где любой желающий сможет ознакомиться с новостями по проектам, финансовой отчетностью о поступлении и расходовании средств, результатами реализованных проектов.
В разделе «Как подать заявку» приведена пошаговая инструкция по подаче заявки на получение благотворительной помощи.
Так, пользователи автоматически направляются на портал www.atamekenim.kz в Единую приемную благотворительных организаций. Заявка обрабатывается НПО, работающим с категориями населения, к которым относится заявитель и выразившим намерение обеспечить взаимодействие заявителя и фонда.
Cайт www.atamekenim.kz представляет собой платформу для работы благотворительных организаций с населением. Сайт интегрирован с некоторыми базами Портала электронного Правительства eGov.kz. В дальнейшем будет проведена работа по интеграции портала со всеми доступными базами данных государственных и местных исполнительных органов для получения полноценной информации о статусе обратившихся.
На сегодняшний день на сайте аккредитовано 86 благотворительных организаций, которые работают по таким сферам деятельности, как здоровье, образование и наука, жилищные условия, базовые потребности и т.д.
Фонд рассчитывает, что число аккредитованных благотворительных организаций возрастет.
По каждому из направлений деятельности фонда, определенных попечительским советом, предстоит разработать подробные регламенты взаимодействия с обратившимися за спонсорской помощью и НПО.
Отметим, что заявка может быть отклонена в случае ее несоответствия целям и задачам Фонда.
Для рассмотрение заявок формируются Экспертные комитеты по каждому направлению деятельности фонда. Членами Экспертных комитетов могут стать эксперты, являющиеся признанными специалистами в одной из сфер деятельности Фонда.
Фонд «Қазақстан халқына» заинтересован в формировании состава экспертных комитетов с учетом мнения общественности. Предложения по членам экспертного комитета можно отправить, обратившись к разделу сайта «Эксперты».
Предложения от Доноров могут касаться как направления средств на благотворительную деятельность, так и на покрытие административных расходов фонда.
Напомним, созданный по инициативе Главы государства Фонд «Қазақстан халқына» оказывает безвозмездную помощь населению, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации и нуждающемуся в поддержке по вопросам здравоохранения, социальной защиты. Также Фонд будет способствовать обеспечению доступности социальных услуг для групп населения, возможности которых ограничены доходами и другими обстоятельствами.
Все пожертвования, как от физических, так и юридических лиц, осуществляются исключительно на добровольной основе.
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