Запущен сайт Фонда «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, нуждающиеся в помощи, а также спонсоры, выразившие желание оказать посильную помощь могут составить свои заявки через цифровую платформу Фонда «Қазақстан халқына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Сайт www.qazaqstanhalqyna.kz является информационным порталом, где любой желающий сможет ознакомиться с новостями по проектам, финансовой отчетностью о поступлении и расходовании средств, результатами реализованных проектов.

В разделе «Как подать заявку» приведена пошаговая инструкция по подаче заявки на получение благотворительной помощи.

Так, пользователи автоматически направляются на портал www.atamekenim.kz в Единую приемную благотворительных организаций. Заявка обрабатывается НПО, работающим с категориями населения, к которым относится заявитель и выразившим намерение обеспечить взаимодействие заявителя и фонда.

Cайт www.atamekenim.kz представляет собой платформу для работы благотворительных организаций с населением. Сайт интегрирован с некоторыми базами Портала электронного Правительства eGov.kz. В дальнейшем будет проведена работа по интеграции портала со всеми доступными базами данных государственных и местных исполнительных органов для получения полноценной информации о статусе обратившихся.

На сегодняшний день на сайте аккредитовано 86 благотворительных организаций, которые работают по таким сферам деятельности, как здоровье, образование и наука, жилищные условия, базовые потребности и т.д.

Фонд рассчитывает, что число аккредитованных благотворительных организаций возрастет.

По каждому из направлений деятельности фонда, определенных попечительским советом, предстоит разработать подробные регламенты взаимодействия с обратившимися за спонсорской помощью и НПО.

Отметим, что заявка может быть отклонена в случае ее несоответствия целям и задачам Фонда.

Для рассмотрение заявок формируются Экспертные комитеты по каждому направлению деятельности фонда. Членами Экспертных комитетов могут стать эксперты, являющиеся признанными специалистами в одной из сфер деятельности Фонда.

Фонд «Қазақстан халқына» заинтересован в формировании состава экспертных комитетов с учетом мнения общественности. Предложения по членам экспертного комитета можно отправить, обратившись к разделу сайта «Эксперты».

Предложения от Доноров могут касаться как направления средств на благотворительную деятельность, так и на покрытие административных расходов фонда.

Напомним, созданный по инициативе Главы государства Фонд «Қазақстан халқына» оказывает безвозмездную помощь населению, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации и нуждающемуся в поддержке по вопросам здравоохранения, социальной защиты. Также Фонд будет способствовать обеспечению доступности социальных услуг для групп населения, возможности которых ограничены доходами и другими обстоятельствами.

Все пожертвования, как от физических, так и юридических лиц, осуществляются исключительно на добровольной основе.