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Запущен прямой авиамаршрут между Казахстаном и  Вьетнамом
12 Октября 2022, 23:33

Запущен прямой авиамаршрут между Казахстаном и  Вьетнамом

АСТАНА. КАЗИНФООРМ – В ходе мероприятия, посвященного празднованию 30летия установления отношений между Казахстаном и Вьетнамом, состоялась презентация нового прямого авиамаршрута между двумя странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вьетнамская авиакомпания Vietjet анонсировала маршруты, соединяющие город Алматы и город Нячанг - туристическую столицу центрального Вьетнама. Маршруты будут запущены в октябре этого года, и поскольку время полета составляет более 9 часов, рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю.

«Новые маршруты, соединяющие Казахстан и Центральную Азию с Вьетнамом будут способствовать развитию совместных проектов в области экономики, торговли и туризма. Авиакомпания обеспечит клиентов отличным сервисом на современном широкофюзеляжном самолете A330 в путешествиях, работе, учебе, посещении родных и по другим причинам», - сказал вице-президент вьетнамской авиакомпании Чу Вьет Куонг.

Прямые рейсы открывают новые возможности для обеих стран. Город Алматы является крупнейшим экономическим центром, а также популярным туристическим направлением в Казахстане. Благодаря климату, круглогодичному солнечному свету и уникальной кулинарной системе тропической Азии город Нячанг уже давно стал излюбленным местом среди туристов из разных стран.

Заместитель министра иностранных дел РК Адиль Турсынов поприветствовал всех гостей, собравшихся в зале, а также делегацию из Вьетнама. Замминистра отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Вьетнамом. И эта встреча прошла в рамках визита вице-президента Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан. Спикер также добавил, что международное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом развивается на основе уважения и взаимопонимания.


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