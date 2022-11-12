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Запущен проект по поддержке талантливых детей с особыми потребностями «Арман асулары»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Ноября 2022, 22:45
Запущен проект по поддержке талантливых детей с особыми потребностями «Арман асулары»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством культуры и спорта запущен социальный пилотный проект «Арман асулары». Его главная цель - выявление и дальнейшее развитие талантов среди детей с особыми образовательными потребностями со всех регионов Казахстана. Проект реализуется в рамках Года детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приветствуя участников Гала-концерта, министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил колоссальную роль творчества в развитии инклюзивного образования и общества.

photo«Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к данному проекту. Вы предоставляете уникальную возможность раскрыться настоящим талантам, делаете детей счастливее, а наше общество добрее. Мы будем поддерживать подобные инициативы и площадки», - сказал Даурен Абаев.

photoОсобенностью данного Гала-концерта стало совместное выступление детей с такими известными артистами, как Роза Рымбаева, Айжан Нурмагамбетова, Курмаш Махан, Салтанат Мендыгалиева, Алибек Альмадиев, Рухия Байдукенова, Дидар Абдухалык, Гульдана Акимова (флейта), государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», группа «Меломен», фольклорно-этнографический ансамбль «TURAN», творческие коллективы «Forte Trio» и «Saz&Soul».

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