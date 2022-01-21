Запущен прием заявок от предпринимателей на возмещение ущерба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная палата предпринимателей «Атамекен» информирует о начале приема электронных заявлений на возмещение ущерба предпринимателям на платформе InfoKazakhstan.kz в соответствии с утвержденным Правительством механизмом возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт нацпалаты.

Заявление о возмещении ущерба подается через сайт infokazakhstan.kz посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Заявления о возмещении ущерба будут рассматриваться Региональными комиссиями в течение 5 календарных дней, в случае одобрения выносится решение о выделении средств в размере, определяемом Региональной комиссией на основании представленных сведений и документов.

ИНСТРУКЦИЯ «КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЛАТФОРМЕ INFOKAZAKHSTAN.KZ»

Предполагается, что денежные средства будут перечислены заявителю в течение 1 месяца со дня принятия соответствующего решения на расчетный или карточный счет, указанный в заявлении собственника имущества, в соответствии с бюджетными процедурами Республики Казахстан.

Вниманию пострадавших предпринимателей!

Перед подачей заявления на возмещение ущерба просим ознакомиться с инструкцией по ссылке: https://infokazakhstan.kz/faq/documents/, также убедитесь в полноте необходимых документов поданных в электронном виде. При представлении неполного пакета Региональная комиссия может принять решение об отказе в возмещении имущественного вреда.

Для удобства предпринимателей НПП «Атамекен» подготовлен алгоритм действий по возмещению ущерба (infokazakhstan.kz), в котором описан пошаговый процесс возмещения ущерба. С основными положениями можно подробнее ознакомиться на сайте НПП «Атамекен».