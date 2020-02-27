Запущен пилотный проект Telegram бота по вопросам защиты прав потребителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан запустил пилотный проект Telegram бот по вопросам защиты прав потребителей, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пилотный проект Telegram бот по вопросам защиты прав потребителей может:

принимать и обрабатывать обращения;

разъяснять нормы закона по защите прав потребителей;

выдавать информацию о региональных департаментах Комитета и общественных объединениях;

ознакомить с базой часто задаваемых вопросов и ответов;

отправлять важную информацию.





Ежедневно совершая покупки в точках продаж или онлайн, а так же пользуясь любыми услугами, мы часто не задумываемся, что в момент приобретения тех или иных товаров и услуг становимся одной из сторон сделок купли-продажи.

Как рассказали в пресс-службе, б от поможет отстаивать потребительские права и интересы на случай непредвиденных споров с продавцом товаров или услугодателем «не отходя от кассы». Потребитель имеет значительный арсенал возможностей для того, чтобы реализовать законные права и интересы и все они собраны в одном месте в Telegram боте.

Теперь столкнувшись с проблемой или спором в роли потребителя, вам нужно зайти в Telegram и найти @kzpp_bot в списке, найти необходимую информацию или подать обращение в компетентный орган. Для удобства в подаче и обработке обращения, вы можете выбрать один из разделов: ЖКХ, торговля, бытовое обслуживание, общественное питание, финансовые, образовательные, медицинские услуги, электронная торговля, услуги связи, туристские и другое.

Также при подаче можно выбрать регион, к которому относится суть обращения, а бот в зависимости от региона отправит обращение назначенному оператору.

Бот работает 24/7, и вы можете в любой момент отправить обращение по «горячим следам» и более того прикрепить фото, видео, ссылку к обращению для конкретизации и предметного рассмотрения. Этот инструмент способствует обеспечению потребителей безопасными и качественными товарами (работами, услугами) и ведению добросовестного бизнеса.

Если у вас возник вопрос: «Что мне делать в данной ситуации, как потребителю?» - Заходите в бот и он прояснит ситуацию.