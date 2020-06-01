Запущен официальный чат-бот Комитета государственных доходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июня т.г. запущен официальный чат-бот Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД.

Получить полезную информацию по формам налоговой отчетности, контрольно-кассовой машине и по налогам можно в Telegram .

Чат-бот будет обновляться и развиваться в разрезе тематик.

Внимание! Ранее действовавшие Telegram канал и WhatsApp +7 776 136 41 32 прекращают функционировать с 01.06.2020 года.



