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Запущен официальный чат-бот Комитета государственных доходов
1 Июня 2020 19:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июня т.г. запущен официальный чат-бот Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД.
Получить полезную информацию по формам налоговой отчетности, контрольно-кассовой машине и по налогам можно в Telegram .
Чат-бот будет обновляться и развиваться в разрезе тематик.
Внимание! Ранее действовавшие Telegram канал и WhatsApp +7 776 136 41 32 прекращают функционировать с 01.06.2020 года.
Ключевые слова: Минфин РК,
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