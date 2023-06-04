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Запущен новый рейс Анталья – Астана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Июня 2023, 13:20
Запущен новый рейс Анталья – Астана Фото: instagram.com/nqz_airport

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Турецкая авиакомпания Mavi Gök Aviation запустила новый рейс Анталья – Астана – Анталья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

«Первый перелет состоялся сегодня ночью. Прямой авиарейс выполнили на Boeing 737–800 и продлился он 5,5 часов. Воздушное судно, по традиции, встретили «водной аркой». Прямые перелеты будут осуществляться между столицей Казахстана и средиземноморским курортом Турции два раза в неделю – по средам и воскресеньям», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

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