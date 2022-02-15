Запущен новый авиарейс Нур-Султан – Абу-Даби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках совместного заявления Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Wizz Air Abu Dhabi открыт новый регулярный рейс между столицы Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.