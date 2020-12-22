Запущен новогодний экспресс в Боровое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях популяризации внутреннего туризма АО «Пассажирские перевозки» запускает новогодний экспресс к Деду Морозу на комфортабельных электропоездах в Щучинско-Боровскую курортную зону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на компанию.
Во время новогодних и рождественских праздников скоростные электропоезда отправлением с вокзала «Нурлы жол» станут немного волшебными и будут удивлять своих пассажиров!
Оформление в новогоднем стиле, праздничная музыка и удивительный почтовый ящик Санта Клауса для приема пожеланий от взрослых и детей. Данный проект реализуется совместно с ТОО «Бурабай Даму» и продлится до 15 февраля 2021 года.
Программа однодневного тура от ТОО «Бурабай Даму» включает в себя посещение семейного парка развлечений «BurabayLand». Также у отдыхающих будет возможность ознакомиться с достопримечательностями курортной зоны Бурабай: визит-центр, зооуголок, мультимедийный интерактивный комплекс на поляне Абылай-хана, центр пантолечения «Бурабай», пешеходные и велосипедные дорожки с пунктами проката в прибрежной зоне озер Боровое и Щучье.
Попасть в зимнюю сказку можно купив билеты на электропоезд «Нур-Султан-Кошетау» до ст.Боровое. Внутри красочно оформленного вагона установлен почтовый ящик для Санты, с помощью которого можно отправить письмо с новогодними пожеланиями.
Национальный перевозчик желает пассажирам хорошего отдыха!
Ежедневно с 15 декабря по 15 февраля
Расписание поезда (Нур-Султан-Боровое)
|
Станция
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
Нур-Султан (Нурлы Жол)
|
6:13
|
Нур-Султан (старый вокзал)
|
6:38
|
12 мин.
|
6:50
|
Ак-Куль
|
8:12
|
3 мин.
|
8:15
|
Макинка
|
9:10
|
3 мин.
|
9:13
|
Курорт-Боровое
|
9:47
|
33 мин.
|
10:20
Расписание поезда (Боровое-Нур-Султан)
|
Станция
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
Курорт-Боровое
|
19:06
|
12 мин.
|
19:18
|
Макинка
|
19:49
|
3 мин.
|
19:52
|
Ак-Куль
|
20:50
|
4 мин.
|
20:54
|
Нур-Султан (старый вокзал)
|
22:18
|
20 мин.
|
22:38
|
Нур-Султан (Нурлы Жол)
|
23:04