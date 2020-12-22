Запущен новогодний экспресс в Боровое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях популяризации внутреннего туризма АО «Пассажирские перевозки» запускает новогодний экспресс к Деду Морозу на комфортабельных электропоездах в Щучинско-Боровскую курортную зону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на компанию.

Во время новогодних и рождественских праздников скоростные электропоезда отправлением с вокзала «Нурлы жол» станут немного волшебными и будут удивлять своих пассажиров!

Оформление в новогоднем стиле, праздничная музыка и удивительный почтовый ящик Санта Клауса для приема пожеланий от взрослых и детей. Данный проект реализуется совместно с ТОО «Бурабай Даму» и продлится до 15 февраля 2021 года.

Программа однодневного тура от ТОО «Бурабай Даму» включает в себя посещение семейного парка развлечений «BurabayLand». Также у отдыхающих будет возможность ознакомиться с достопримечательностями курортной зоны Бурабай: визит-центр, зооуголок, мультимедийный интерактивный комплекс на поляне Абылай-хана, центр пантолечения «Бурабай», пешеходные и велосипедные дорожки с пунктами проката в прибрежной зоне озер Боровое и Щучье.

Попасть в зимнюю сказку можно купив билеты на электропоезд «Нур-Султан-Кошетау» до ст.Боровое. Внутри красочно оформленного вагона установлен почтовый ящик для Санты, с помощью которого можно отправить письмо с новогодними пожеланиями.

Национальный перевозчик желает пассажирам хорошего отдыха!

Ежедневно с 15 декабря по 15 февраля

Расписание поезда (Нур-Султан-Боровое)

Станция Прибытие Стоянка Отправление Нур-Султан (Нурлы Жол) 6:13 Нур-Султан (старый вокзал) 6:38 12 мин. 6:50 Ак-Куль 8:12 3 мин. 8:15 Макинка 9:10 3 мин. 9:13 Курорт-Боровое 9:47 33 мин. 10:20

Расписание поезда (Боровое-Нур-Султан)