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    07:47, 05 Март 2022 | GMT +6

    Запущен контакт-центр для обслуживания пользователей платных дорог

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обслуживания пользователей платных дорог запущен контакт-центр 1403. Водители могут обратиться в случае нештатной ситуации или чтобы узнать о текущей ситуации на дороге, сообщить о неудовлетворительной работы по содержанию дорожного полотна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    Звонок как со стационарного, так и с мобильного телефона абсолютно бесплатный. Call-центр работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без выходных и праздничных дней. Специалисты


    Теги:
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