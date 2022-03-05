Запущен контакт-центр для обслуживания пользователей платных дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обслуживания пользователей платных дорог запущен контакт-центр 1403. Водители могут обратиться в случае нештатной ситуации или чтобы узнать о текущей ситуации на дороге, сообщить о неудовлетворительной работы по содержанию дорожного полотна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Звонок как со стационарного, так и с мобильного телефона абсолютно бесплатный. Call-центр работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без выходных и праздничных дней. Специалисты