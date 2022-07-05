5 Июля 2022 17:53

Запущен информационный портал по упрощению процедур торговли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане для бизнеса начал работу информационный портал по упрощению процедур торговли - tradeinfo.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Новая онлайн-платформа предоставляет пошаговую информацию о процедурах трансграничной торговли и делает ее более доступной для бизнесменов. Портал подробно описывает все импортные, экспортные и транзитные формальности, необходимые документы, формы и процедуры. Сейчас на портале описаны процедуры для более чем 50 товаров.

Платформа была разработана АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» в сотрудничестве с Министерством торговли и интеграции РК.

В церемонии запуска портала приняли участие заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, Посол Европейского союза в Республике Казахстан Кестутис Янкаускас, генеральный директор АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Азамат Аскарулы.

«Участники внешнеэкономической деятельности Казахстана теперь будут иметь доступ к пошаговым правилам и процедурам, применяемым к импорту, экспорту и транзиту. Для нас торговый портал станет инструментом получения обратной связи от отечественного бизнеса. Работа в данном направлении будет активна прорабатываться с бизнес-ассоциациями и уполномоченными органами», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Учитывая актуальность наращивания интереса к увеличению поставок морским транспортом и расширения потенциала портов на Каспийском море, впервые провели пошаговое документирование бизнес-процессов импортных и экспортных операций морских портов.

Торговый портал Казахстана является одним из компонентов проекта «Ready4Trade-Центральная Азия». Аналогичные порталы уже реализованы в 30 странах мира. В Центральной Азии такие проекты есть в Таджикистане и Кыргызстане. Следующими странами, где планируют запустить торговые порталы, будут Узбекистан и Туркменистан.