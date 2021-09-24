Запущен челлендж в поддержку Димаша Кудайбергена в рейтинге «King Choice»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активисты Молодежного крыла «Jas Otan» в социальных сетях запустили акцию #JasOtanQoldaidy в поддержку голосования за Димаша Кудайбергена в рейтинге «King Choice», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Молодежного крыла «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев в своих социальных сетях призвал казахстанцев проголосовать за соотечественника. Данный призыв перерос в челлендж среди жасотановцев под названием #JasOtanQoldaidy.

В день старта челленджа казахстанский певец уступал солисту группы BTS, а на данный момент занимает первую позицию с с 5 896 616 голосами голосами.

«Каждый день молодежь нашей страны покоряет мир. К примеру, казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик взяла верх над четырехкратной чемпионкой мира и лучшей шахматисткой в настоящий момент — китаянкой Хоу Ифань. Конечно же, все эти вершины достигаются благодаря поддержке соотечественников. Хочу Вас призвать поддержать ещё одного представителя казахстанской молодёжи, обладателя прекрасного голоса - Димаша Кудайбергена. Я уверен, что общими усилиями казахстанцев, мы поможем одержать победу в конкурсе!», - написал Нуржан Жетписбаев в своем посте.

Активист «Jas Otan» Лаура Бошарина отмечает, что акция переросла в настоящее движение среди представителей Молодежного крыла. Жасотановцы активно в социальных сетях призывают казахстанцев проголосовать за певца.

«Я ранее слышала об этом конкурсе, но не знала, что там представлен Димаш Кудайберген. Увидела призыв в социальных сетях и решила подключиться. Хочу отметить, что у нас есть группы в мессенджерах, где мы напоминаем друг-другу о голосовании и следим за результатами. Таким образом, за 1 день нам удалось вывести Димаша на 1 место. Мы очень рады, так как каждый представленный кандидат имеет большую армию фанатов», - отметила она.

Стоит отметить, что отдать свой голос можно до 30 сентября 2021 года на сайте.

С правилами голосования можно ознакомиться на странице @jas_otan в Instagram и Facebook.