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    12:31, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Запросов по возврату активов Камчи Кольбаева не поступало – Минфин

    кольбаев камчы
    Фото: Фото: НИА "КАВАР"

    Заместитель премьер-министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил на вопросы касательно возможности нахождения в Казахстане активов покойного кыргызского криминального авторитета Камчи Кольбаева и запросов со стороны коллег из соседней страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Это относительно свежая информация, поэтому пока каких-либо запросов не поступало. Аналогичная работа проводится и нами самими. Вчера состоялось первое заседание комиссии по возврату капиталов. И у нас будут соответствующие результаты. Буквально в ближайшее время второе заседание будет, и вы также узнаете о результатах работы данной комиссии. Что касается кыргызских коллег – пока каких-либо запросов со стороны кыргызских коллег не поступало. Может быть, какие-то есть уже определенные каналы по линии правоохранительных структур. Но это мне неизвестно, - сказал Ерулан Жамаубаев на брифинге в Правительстве.
    По его словам, пока сложно говорить о том, есть ли в Казахстане активы К. Кольбаева.

    - В зависимости от того, в какой плоскости лежит, если это чисто сугубо в рамках каких-то преступных деяний, естественно, нужно будет давать определенную юридическую оценку. Поэтому здесь сложно сказать, есть ли вообще имущество, или какие-то, так скажем, деньги в Казахстане, принадлежащие данному лицу. Еще раз говорю, информация достаточно свежая. Поэтому будем смотреть по мере поступления с их стороны запросов, - добавил министр.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Бишкеке при задержании ликвидирован криминальный авторитет Камчы Кольбаев.

    Теги:
    Кыргызстан Премьер-министр РК
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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