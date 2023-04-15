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Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан

Автор:  
Серик Сабеков
15 Апреля 2023, 16:25
Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для допроса руководства компании ArсelorMittal в органы Люксембурга обратились казахстанские прокуроры. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запрос в Люксембург связан с расследованием чрезвычайных происшествий на шахтах «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области. Казахстанские прокуроры хотят получить ответы от руководства ArсelorMittal, какие меры предпринимаются по предотвращению аварий, усилению мер безопасности и сохранению жизней рабочих», - сообщил официальный представитель надзорного органа Дархан Дуйсенбай.

Отметим, что компания ArcelorMittal зарегистрирована в Люксембурге и является второй по размерам металлургической компанией в мире.


Генпрокуратура   АрселорМиттал  
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