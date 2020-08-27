Запретят ли учителям дежурных классов вести дистанционные уроки, ответил министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос запрета учителям дежурных классов проводить еще и дистанционное обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Многие учителя жалуются на то, что в связи с тем, что они будут преподавать в дежурных классах им запрещают проводить обучение дистанционно, а это снижает нагрузку и влияет на размер зарплаты. Такой вопрос был задан главе МОН в ходе брифинга в СЦК.

«Это недопустимо. Педагоги, которые имеют возможность вести (уроки - ред.) и в дистанционном формате, и в дежурных группах, имеют право это делать», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр пояснил, что раньше была проблема недобора часов до одной ставки.

«Тем более мы с вами знаем, что большая проблема была, все это время наши учителя начальных классов жаловались на нехватку нагрузки. Например, по типовому учебному плану в первых классах - 24 часа в неделю, но при этом по многим предметам, например, по английскому, по физкультуре, есть другие предметы, обычно преподают другие учителя. Поэтому в среднем у нас нагрузка на педагогов начальной школы была порядка 15-16 часов и не хватало до 18 часов, то есть до одной ставки, и они вынуждены были добирать эти часы», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Теперь, по его словам, ситуация изменится.

«Сейчас мы будем делить классы - допустим, у учителя был класс 30 школьников, то сейчас, при нынешних условиях, при обучении в дежурных классах, мы обязаны делить этот класс на две подгруппы, то есть по 15 детей. Соответственно возрастает нагрузка на педагогов, но за дополнительную работу педагог будет получать также дополнительную плату. То есть, если у него сейчас будет 28 часов, то педагог будет получать зарплату на все эти 28 часов. Это очень существенно и важно для наших коллег», - добавил Асхат Амагамбетов.