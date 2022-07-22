22 Июля 2022 15:48

Запретят ли проведение тоев в Казахстане из-за роста заболеваемости КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане обсуждают возможный вариант введения ограничений при увеличении заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила на брифинге в СЦК руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она также ответила на вопрос, будет ли вводиться запрет на проведение тоев и других массовых мероприятий.

«В «желтой» зоне введение таких ограничений не предусмотрено на сегодня, но в случае перехода в «красную» зону предполагается введение ограничений в два этапа. Но данные мероприятия мы на сегодня обсуждаем с палатой «Атамекен», - сказала Роза Кожапова, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер добавила, что все решения будут приниматься после согласования на межведомственной комиссии.

«На сегодня в «желтой» зоне введение ограничений на проведение свадеб и других мероприятий не предусмотрено», - пояснила Роза Кожапова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 3,2 раза. За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, заболеваемость выросла с 2558 до 8156 случаев. За последние сутки зарегистрировано 2490 случаев КВИ+ и 15 случаев КВИ-, из них у 80% заболевших со дня последней вакцинации или ревакцинации прошло более 6 месяцев. Нур-Султан с 21 июля находится в «желтой» зоне, остальные регионы – в «зеленой» зоне.