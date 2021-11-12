Запретят ли алматинцам с «синим» статусом посещать ТРЦ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Могут ли алматинцы с «синим» статусом в системе Ashyq посещать торговые центры в будние и выходные дни. На этот вопрос в ходе брифинга ответил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в Алматы сейчас нет требований к тому, чтобы в торговые точки в будние дни входили посетители только с «зеленым» статусом. Тем не менее, врачи города следят за эпидемиологической ситуацией в Нур-Султане.

«Такое постановление принято в столице. Это давно обсуждаемый проект. Мы говорим, что это пилотное решение. Конечно, он может быть использован и в других регионах страны. В течение недели мы будем контролировать, и если это будет способствовать снижению заболеваемости, то я уверен, что в других регионах будет также рассмотрен этот вопрос», - сказал Жандарбек Бекшин.

Как сообщалось ранее, главный государственный санитарный врач города Нур-Султан С.Бейсенова подписала постановление об усилении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султан, согласно которому астанчане с «синим» статусом не смогут посещать ТРЦ столицы.







