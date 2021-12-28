Запретят ли актюбинцам с «синим» статусом посещать общественные объекты

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе могут ввести запрет на посещение в будние дни лицам с «синим» статусом общественных объектов. Об этом сегодня рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтар Сербаев на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В субботние и воскресные дни торговые дома и другие общественные объекты могут посещать только сотрудники и посетители с «зеленым» статусом. В праздничные и новогодние дни пока допускаются посетители с «синим» статусом. Рассматривается вопрос о запрете посещения в будние дни лиц с «синим» статусом», - прокомментировал он.

На сегодняшний день по словам Сербаева, в регионе стабильная эпидемиологическая ситуация. Однако последние 5 дней растут показатели репродуктивности инфекционных заболеваний.

«За последние 5 дней растут показатели репродуктивности инфекционных заболеваний. Средний показатель с 22 по 26 декабря составил 1,043, тогда как по республике он составляет 0,859. Мы призываем население, несмотря на кажущуюся благоприятную ситуацию по коронавирусу, соблюдать элементарные правила профилактики и активно вакцинироваться», - призвал он.

В целом за минувшие сутки в регионе не выявлено ни одного случая КВИ. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова, в инфекционных стационарах находится 36 человек, в том числе 7 человек в реанимации, из них 4 подключены к аппаратам ИВЛ.

«6 детей находятся под наблюдением врачей на амбулаторном лечении, 3 беременных с КВИ - также под наблюдением,1 из них лечится в стационаре. 4 человека госпитализированы в карантинные стационары.

Обоими компонентами вакцины привиты 344 052 актюбинца, ревакцинировано 20 204 человека, вакциной Pfizer привито 6413 человек», - добавил Избасаров.



