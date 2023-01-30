Запретить ввоз и реализацию бензина низкого экологического класса предлагают в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане в рамках принятия мер по борьбе со смогом предлагается ввести запрет на ввоз и продажу бензина ниже класса К5, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Facebook министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Динара Кутманова.

По словам министра, в страну ввозится бензин класса 2, 3, 5, на долю последнего приходится меньше половины. Продажа ГСМ на автозаправочных станциях КР осуществляется с указанием только марки топлива, без указания класса. При этом нефтетрейдеры закупают топливо разного класса по дифференцируемым ценам, а продают в розницу по одной стоимости.

Министр предлагает дифференцировать акцизы в зависимости от класса топлива и ввести запрет на ввоз и реализацию некачественного бензина в страну, что будет способствовать внесению вклада в борьбу со смогом. Соответствующий проект документа внесен на рассмотрение, говорится в сообщении.

Столица Кыргызстана регулярно входит в пятерку городов с самым загрязненным воздухом в мире в зимний отопительный период. Среднегодовые уровни PM2.5 в городе значительно превышают все национальные и международные нормативы.

Ранее сообщалось, что Бишкек лидирует в мировом антирейтинге по уровню загрязнения воздуха.