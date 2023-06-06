Запретить употреблять алкоголь у водоемов могут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Большинство утонувших в Казахстане в прошлом году находились в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил госорганам принять меры по недопущению этого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что значительная часть утонувших находилась в состоянии алкогольного опьянения. Это около 70% случаев. Подразделениям органов внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами необходимо организовать соответствующую работу по недопущению этого. Надо предупреждениями и административными мерами пресекать употребление спиртных напитков у водоемов», - сказал Алихан Смаилов во время заседания Правительства РК.

Для этого, по мнению главы Кабмина, следует усилить патрулирование мест отдыха у воды, особенно в выходные и праздничные дни.

Вместе с тем, Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии совместно с акиматами регионов принять меры по контролю за эксплуатацией маломерных судов, так как известно немало случаев катания людей на неисправных судах, которые заканчивались трагически. Нужен жесткий контроль в этом вопросе.

Ранее Премьер-Министр поднял проблему купания казахстанцев в запрещенных местах. По его словам, лето только началось, а уже растет численность погибших на водоемах. Всего с начала года в Казахстане утонули 45 человек, из них 14 несовершеннолетних.