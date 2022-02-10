Запретить рекламу букмекерских контор предложила сенатор
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента Дана Нуржигитова предложила ряд мер по совершенствованию законодательства об игорном бизнесе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам сенатора, в адрес депутатов поступает большое количество обращений от граждан, с требованием принять законодательные меры в отношении рекламирования букмекерских контор.
«Согласно действующему Закону «О рекламе» реклама услуг казино и интернет-казино запрещена. Но прямого запрета на рекламу услуг букмекерских контор – нет. Именно поэтому реклама таких компаний агрессивно продвигается в интернете. Учитывая этот факт, необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство по полному запрету рекламы букмекерских компаний», - сказала Дана Нуржигитова в своем депзапросе на пленарном заседании Палаты.
По информации сенатора, в Казахстане количество азартных игроков превышает 350 тысяч, а средний долг одного игрока составляет 10 млн тенге. Депутат попросила обратить внимание и на эту проблему. Она также отметила необходимость проведения соответствующей работы по усилению социальной ответственности субъектов игорного бизнеса.
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