Запретить работу «АрселорМиттал» могут на территории Казахстана

8 Декабря 2022, 12:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев заявил о возможности запрета деятельности компании «АрселорМиттал» на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы скоро узнаете, потому что принимаются жесткие решения в отношении руководителей компании «АрселорМиттал Темиртау». Даже ставится вопрос о том, будет ли АМТ работать в Казахстане или нет», - сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах заседания Сената.

Он заверил, что по поручению Президента Правительство создало не одну, а несколько комиссий.

«В них работают более 70 специалистов из каждого министерства. Итоги будут опубликованы скоро. Руководителям компании «Арселор Миттал Темиртау» предстоит принимать жесткие решения», - добавил министр.

Как сообщалось, еще один смертельный случай произошел на коксохимическом производстве металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау». Погиб газовщик АО «АрселорМиттал Темиртау» 1982 г.р.

Фото из открытых источников