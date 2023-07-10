Запретить проносить ручки на ЕНТ могут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Со следующего года при сдаче ЕНТ в Казахстане могут запретить проносить с собой свои ручки. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие в ручках шпаргалки проносили. Из-за этого мы хотим принять решение, чтобы в следующем году во время проведения ЕНТ даже ручки выдавать в аудитории», - сказал Руслан Емелбаев.

Он также сообщил, что один из абитуриентов сделал вырез в пиджаке, где спрятал смартфон, другой находчивый абитуриент написал формулы на витаминах.

«Мы разрешаем детям, у которых есть проблемы со здоровьем, брать с собой витамины или лекарства», - добавил Руслан Емелбаев.