Запретить предоставление земельных участков в местах тектонических разломов предлагает депутат

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек поднял проблемные вопросы касательно законодательного регулирования в части предупреждения разрушительных последствий от землятресений, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Вчерашнее колебание земной коры многократно повторялось в течение 10 часов с разной аплитудой. Всего было 22 афтершока. Это говорит о важности внесения жестких и принципиальных стандартов в сфере сейсмобезопасности Алматы и других высокоопасных территорий страны. Так как в нашей стране на законодательном уровне имеется ряд неурегулированных вопросов по предупреждению разрушительных последствий от землятресений и восстановлению нанесенного ущерба», - сказал Бакытжан Базарбек в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

Он призвал в кратчайшие сроки принять следующие меры совместно с Парламентом, Правительством и экспертным сообществом:

Первое. Внести законодательный запрет на предоставление земельных участков в местах с тектоническими разломами, а также в селе- и оползоопасных зонах.

Второе. Внести запрет на выдачу исходных материалов и разрешительных документов на строительство в зонах с тектоническими разломами.

Третье. Маслихату и акимату предоставить особый статус в виде дополнительной компетенции по разработке и утверждению правил застройки территории города.

Четвертое. Ввести практику проведения обязательного сейсмоаудита возведенного объекта с примением виброиспытаний в рамках государственной экспертизы ПСД и повторный сейсмоаудит на стадии приемки объекта в эксплуатацию.

Пятое. Ввести практику согласований материалов по предоставлению земельных участков, землеустроительных проектов, материалов госэкспертизы ПСД и градостроительной экспертизы с уполномоченными органами в сфере ЧС, сейсмическими службами и научными институтами (КазНИИСА).

Шестое. Ввести запрет на строительство многоэтажных жилых комплексов (даже выше двух этажей) на горных «прилавках» города Алматы.



