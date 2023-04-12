Запретить показ фильмов с пропагандой ЛГБТ просит депутат Ардак Назаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ардак Назаров сообщил, что в информационном пространстве Казахстана участились случаи пропаганды однополых браков, гомосексуализма, смены пола, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, занимаясь вопросами по регулированию экономики и политики, не должны забывать об идеологии, чтобы наше государство было прочным и народ жил в благополучии. Необходимо регулировать именно сферу идеологии. 8 апреля в Астане прошел парад феминисток, в этот день также планировалось проведение митинга против домашнего насилия. В последнее время в информационном пространстве страны свободно пропагандируются однополые браки, гомосексуализм, смена пола. Все мы знаем, что это противоречит нашему понимаю. Мы все хорошо знаем, что за этим стоят международные организации Запада. Что еще хуже, гей-пропаганда сейчас очень активна в частных школах, в Астане, Алматы. Это можно увидеть и на страницах наших учеников в социальных сетях», - сказал Ардак Назаров, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

По его словам, необходимо принимать профилактические меры в этом вопросе.

«К сожалению, наше общество заразилось этой болезнью именно из-за слабой идеологии. Пока положение не усугубилось, необходимо принять профилактические меры. Я уверен, что после оглашения данного депутатского запроса, могут быть и противоречивые мнения в социальных сетях. Я бы им сказал, если завтра, например, ваш сын вместо невестки приведет в дом гея или ваша дочь приведет домой женщину, вы будете толерантны и благословите их? Это, конечно, большая трагедия. Кто будет это терпеть, если подобное случится в семье? Я считаю, что идеология ЛГБТ направлена на разрушение многовековых традиций и национальных ценностей казахского народа, а у нации, потерявшей традиции духовности, нет будущего. Если гибнет нация, то и рушится государство», - подчеркнул Ардак Назаров.

Мажилисмен призвал срочно взяться за воспитание нашей молодежи.

«Дети, которые вчера были на площади под флагом ЛГБТ, не чужды нам. Это и наши дети. Они не знают еще, что такое хорошо и что такое плохо. Мы не можем относиться к этому спокойно. Эпидемия уже наступила, нам необходимо пресекать ее на корню, чтобы потом не кусать себе локти. Поэтому срочно прошу принять следующие меры: получить ответ от родителей детей, пришедших на митинг, запретить показ и продвижение фильмов и сериалов, не соответствующих нашей национальной культуре на всех платформах, включая социальные сети. Разработать и внести на рассмотрение в парламент законодательные нормы, защищающие от источников, пропагандирующих негативные течения и преподавать в учебных заведениях РК уроки по пропаганде национальных ценностей, традиций, культуры», - заявил Ардак Назаров.

Ранее депутаты Мажилиса Алтай Аманжол и Жанарбек Ашимжанов предложили запретить социальную сеть TikTok среди детей и подростков.