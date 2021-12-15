Запретить платежи в интернет-казино с помощью кредитных карт призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблему вовлечения молодого населения в азартные игры поднял депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с выводом игорного бизнеса в специальные зоны в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе Акмолинской области, продолжает увеличиваться интерес населения Казахстана к азартным играм и пари, предоставляемым посредством Интернета, связанный с их доступностью. Все более актуальной становится проблема вовлечения молодого населения в азартные игры и пари в онлайн-пространстве», - сказал Елнур Бейсенбаев, озвучивая депутатский запрос в адрес председателя Агентства РК по финансовому мониторингу на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что с июля 2020 года в рамках закона об игорном бизнесе ведется с целью снижения негативного влияния азартных игр и пари введена возможность самостоятельно ограничить себя путем подачи заявления. По информации Министерства культуры и спорта, за полтора года в список включено более 430 человек, из которых 50% не достигает 30 лет, что свидетельствует о высокой вовлеченности молодежи в азартные игры.

«В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» запрещается деятельность электронного казино и интернет-казино. Также, согласно Закона «О рекламе», запрещается реклама электронного казино и интернет-казино. Несмотря на это, сегодня интернет-пространство заполонила агрессивная реклама различных интернет-казино и букмекерских контор, предлагающих легкий заработок. Они вовлекают молодежь Казахстана, разрушают личности и семьи, выкачивают из семейных бюджетов последние деньги», - подчеркнул Елнур Бейсенбаев.

Было отмечено, что, по данным социологических исследования, основной причиной зависимости является легкий способ заработка, желание разбогатеть, ничего не делая.

«Преступления на почве игромании в Казахстане шокируют своей жестокостью. Так, в апреле 2018 года в городе Шымкенте задержан постоянный игрок игорных заведений, который после крупного проигрыша, находясь в эмоционально подавленном состоянии, совершил убийство матери и деда. В том же году в Нур-Султане был задержан мужчина, который убил свою сожительницу из-за того, что она проиграла все накопленные денежные сбережения. Кроме того, по информации Агентства по финансовому мониторингу, недавно был задержан финансовый директор оператора связи Kcell, который в течении последних трех лет преступным путем похитил 450 миллионов тенге и проиграл все у букмекеров. Вместе с тем, работа нелегальных онлайн-казино и не всегда прозрачные финансовые потоки букмекерских контор создают риски для отмывания преступных доходов. Например, в 2020 году в Мангистау сотрудник банка незаконно похитил со счетов клиентов более 90 млн тенге и основную часть средств он обналичил через букмекерскую контору», - рассказал Елнур Бейсенбаев.

Согласно озвученным сведениям, с начала 2017 года уполномоченным органом в сфере информации по нарушениям, связанным с деятельностью и рекламой интернет-казино подготовлено 188 реагирующих документов в отношении 4 094 интернет-ресурсов и ссылок, в том числе с начала 2021 года по сегодняшний день в отношении 2 223 интернет-ресурсов и ссылок.

«Однако, принимаемые государственными органами меры по блокированию не приводят к снижению числа интернет-ресурсов азартных игр, поскольку после блокирования создаются новые сайты. В связи с этим, мы считаем, что, наибольшее опасение до сих пор вызывает недостаточное урегулирование мер противодействия деятельности интернет-казино, ограничению рекламы азартных игр и пари.

Например, изучение международного опыта показывает, что в ряде стран в целях защиты государственных интересов установлены более жесткие меры в отношении деятельности в сфере азартных игр. Так, в США в большинстве штатов деятельность интернет-казино запрещена и финансовые организации не могут обслуживать счета граждан, которые делают ставки в интернет-казино. В КНР запрещена деятельность и реклама интернет-казино, а также других сайтов, предлагающих азартные развлечения. За нарушение закона предусмотрена административная и уголовная ответственность», - проинформировал мажилисмен.

В этой связи, депутаты просят ответственные государственные органы усилить меры по противодействию деятельности интернет-казино и ограничению рекламы азартных игр и пари в том числе рассмотреть запрет на осуществление платежей или пополнение счетов в интернет-казино и букмекерских конторах с помощью кредитных карт (данные карты являются кредитными т.е. с процентной ставкой); разработать уполномоченному органу специального перечня иностранных организаторов игорного бизнеса лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации, проведению азартных игр с нарушением требований законодательства Республики Казахстан.



