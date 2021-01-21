РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:59, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Запретить первичную регистрацию автобусов старше 10 лет планируют в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запретить первичную регистрацию автобусов старше 10 лет могут в Казахстане. Соответствующие поправки в законопроект по вопросам дорожного движения приняли в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сенат одобрил в двух чтениях проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения.

    «Согласно официальным данным, сегодня каждый третий автобус эксплуатируется свыше 20 лет. Этот показатель увеличивает количество ДТП, поэтому возникает необходимость в обновлении парка автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки. В этой связи в закон о дорожном движении предлагается поправка, предусматривающая запрет на первичную регистрацию автобусов возрастом более 10 лет, и данная норма вводится в действие с 1 января 2022 года», - сказал депутат Сената Нурлан Бекназаров на пленарном заседании палаты.

    Ссылаясь на данные МВД, сенатор отметил, что за последние три года в стране произошло 45950 ДТП, в результате чего травмы различной степени получили более 60 тысяч человек, погибли 6498 человек.

    «Несмотря на то, что в последние годы реализуется ряд мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, и снижается количество ДТП, данный вопрос остается актуальным. Одна из основных причин - эксплуатация в сфере пассажирских перевозок устаревших, не соответствующих техническим условиям транспортных средств», - добавил он.

    Ранее сообщалось, что законопроектом также предусматривается исключить из действующего законодательства норму, обязывающую иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданных в Республике Казахстан.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит пленарное заседание Сената Парламента РК.
    Теги:
    МВД РК Сенат ДТП Закон и право Парламент Транспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:16
    Касым-Жомарт Токаев: Казахстан - за расширение связей со странами Африки
    Сегодня, 17:11
    В Павлодаре роботы помогают детям с аутизмом меньше бояться врачей и больниц
    Сегодня, 17:05
    Казахстанская федерация бокса предъявила претензии МОК по бою Шымбергенова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!