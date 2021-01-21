Запретить первичную регистрацию автобусов старше 10 лет планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запретить первичную регистрацию автобусов старше 10 лет могут в Казахстане. Соответствующие поправки в законопроект по вопросам дорожного движения приняли в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенат одобрил в двух чтениях проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения.

«Согласно официальным данным, сегодня каждый третий автобус эксплуатируется свыше 20 лет. Этот показатель увеличивает количество ДТП, поэтому возникает необходимость в обновлении парка автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки. В этой связи в закон о дорожном движении предлагается поправка, предусматривающая запрет на первичную регистрацию автобусов возрастом более 10 лет, и данная норма вводится в действие с 1 января 2022 года», - сказал депутат Сената Нурлан Бекназаров на пленарном заседании палаты.

Ссылаясь на данные МВД, сенатор отметил, что за последние три года в стране произошло 45950 ДТП, в результате чего травмы различной степени получили более 60 тысяч человек, погибли 6498 человек.

«Несмотря на то, что в последние годы реализуется ряд мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, и снижается количество ДТП, данный вопрос остается актуальным. Одна из основных причин - эксплуатация в сфере пассажирских перевозок устаревших, не соответствующих техническим условиям транспортных средств», - добавил он.

Ранее сообщалось, что законопроектом также предусматривается исключить из действующего законодательства норму, обязывающую иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданных в Республике Казахстан.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит пленарное заседание Сената Парламента РК.