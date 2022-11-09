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    18:35, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Запретить переуступку задолженности физлиц по беззалоговым потребительским кредитам намерены в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прорабатывается отмена законодательной нормы по выдаче онлайн-микрокредитов до 50 МРП на 45 дней. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с тем, что основной рост проблемной задолженности по беззалоговым потребительским кредитам наблюдается в сегменте онлайн-микрокредитования Агентством совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается отмена законодательной нормы по выдаче онлайн-микрокредитов до 50 МРП на 45 дней», - говорится в ответе Нурлана Абдрахманова на запрос депутатов Мажилиса.

    Отмечено, что в дальнейшем МФО будут выдаваться стандартные микрокредиты по единой годовой эффективной ставке 56%.

    «Кроме того, для защиты прав заемщиков физических лиц прорабатывается введение на законодательном уровне запрета на переуступку проблемной задолженности физических лиц по беззалоговым потребительским кредитам коллекторским агентствам», - добавил Нурлан Абдрахманов.


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