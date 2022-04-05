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    14:05, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Запретить парковаться у подъездов ЖК предлагают в столичном департаменте полиции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос безопасности детей на дорогах поднял начальник управления административной полиции департамента полиции города Нур-Султан Елжан Чупеков. Он предлагает запретить парковаться у подъездов в жилых комплексах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департамент полиции на постоянной основе проводит оперативно-профилактические мероприятия, как «Внимание, дети», «Безопасность детей на дороге», «Правопорядок», «Автобус», «Внимание, пьяный водитель». Еженедельно по пятницам нашими подразделениями проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений пешеходами. Работа в основном проводится участковыми и строевыми подразделениями», - отметил Елжан Чупеков.

    Спикер отметил, что ведется работа с учреждениями образования, однако основная работа, по его мнению, должна проводиться родителями.

    «Во многих жилых комплексах не предусмотрены паркинги. То есть, жители паркуются в районе детских площадок, пешеходных проходов, везде засоряют пешеходные маршруты. В этой связи мы проводим большую работу с ОСИ, чтобы организовать дорожное движение в дворовых территориях, где это необходимо в виде односторонних движений, в виде запрета на парковку транспортных средств у подъездов, выставления дорожных знаков, все это происходит в рамках согласования проектов. То есть, новые строительные компании, когда заходят на объект, сразу им вносим требования в организацию дорожного движения дворовых территорий, необходимо выставлять искусственные дорожные неровности, приподнятые пешеходные переходы, а также при необходимости устанавливать шлагбаум для ограничения движения в соседних жилых комплексах», - добавил спикер.

    Напомним, 93 ДТП по вине водителей совершено за три месяца в Казахстане.




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