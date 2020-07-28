Запретить отапливать открытые террасы планируют во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Франция планирует запретить обогрев открытых террас в ресторанах и кафе с начала 2021 года. Такой шаг, по мнению правительства, ускорит переход к низкоуглеродной экономике, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на France 24.

«На карту поставлено прекращение использования аберрантных (отклоняющихся от нормальных – прим. ред.) методов, которые приводят к совершенно неоправданному потреблению энергии», - приводятся слова министра экологии Барбары Помпили.

Впрочем, поскольку запрет затрагивает сектор, который и без того сильно пострадал от ограничений в связи с коронавирусном, правительство задержит реализацию новой меры до конца зимы, чтобы дать бизнесу время для адаптации. При этом чиновники готовы на консультации с рестораторами о том, каким образом наложить запрет.

Рестораторы стали больше полагаться на обогреваемые террасы, когда Франция распространила запрет на курение в помещениях на рестораны и бары в 2008 году. Но этот шаг встревожил активистов-экологов, которые выступили против расточительного использования электричества или природного газа.

В то время как несколько французских городов уже запретили обогревать террасы, мэр Парижа Анн Идальго отказалась, заявив, что бизнес может потерять огромную часть своих доходов.

Франция входит в число европейских стран, стремящихся обеспечить, чтобы стимулирующие меры по преодолению экономического кризиса, вызванного новым коронавирусом, также способствовали переходу к низкоуглеродной экономике.

«Люди теперь понимают, что мы в опасности и что если мы ничего не сделаем, то у нас будет экологический кризис после этого кризиса со здоровьем», - заявила Помпили.

Президент Эммануэль Макрон уже пообещал 15 млрд. евро для финансирования «зеленых» проектов в июне и намерен ввести мораторий на строительство новых коммерческих зон на окраинах городов, чтобы защитить небольшие магазины розничной торговли и предотвратить бесполезные поездки горожан.

Среди прочих мер, которые будут введены указом в ближайшие месяцы, владельцам зданий будет предложено улучшить теплоизоляцию и будет запрещено устанавливать угольные или мазутные печи.