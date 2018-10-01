Запретить одноразовую пластиковую посуду намерены в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Одноразовую пластиковую посуду и другую продукцию из пластика могут запретить к использованию в Евросоюзе с 2021 года. Введение запрета в четверг одобрил комитет Европарламента по окружающей среде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Одноразовые пластиковые изделия, на которые приходится более 70% морского мусора, такие как столовые приборы, ушные палочки, тарелки, трубочки, мешалки для напитков и держатели воздушных шариков будут запрещены в ЕС с 2021 года.

В поддержку доклада проголосовал 51 член комитета, 10 выступили против, еще 3 воздержались. Депутаты ЕП также добавили в список запретов тонкие полиэтиленовые пакеты, изделия из оксо-разлагаемого пластика (вид биоразлагаемого пластика, который быстро распадается на мелкие фрагменты, но загрязняет окружающую среду так же, как обычный пластик - авт.), а также контейнеры для быстрого питания из пенополистирола.



Использование ряда других изделий, не имеющих альтернативы, странам-членам ЕС предлагают сократить до 2025 года. К таким предметам относятся одноразовые коробки для бургеров, пищевые контейнеры для фруктов, овощей, десертов или мороженого.

Другие пластиковые изделия, такие как бутылки для напитков, необходимо будет собирать отдельно и перерабатывать в объеме 90% до 2025 года.

Доклад, содержащий эти предложения, будет вынесен на голосование пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 22-25 октября.