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вчера 23:27
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вчера 20:35
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вчера 19:30
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Запретить «несущественные поездки» в ЕС предложила глава Еврокомиссии
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести запрет на поездки в ЕС сроком на 30 дней. Об этом она сказала в распространенном в понедельник заявлении.
«Я сегодня предложила главам государств и правительств ввести временное ограничение на несущественные поездки в Европейский союз», - сказала Урсула фон дер Ляйен после видеоконференции с лидерами стран «Большой семерки».
Она отметила, что ограничение на въезд вводится на 30 дней с возможностью продления.
Исключения будут сделаны для граждан ЕС и членов их семей, а также лиц, имеющих право на долгосрочное проживание, дипломатов, медиков и ученых, помогающих бороться с коронавирусом.
Персонал, перевозящий товары, также сможет выезжать в Европейский союз, как и пограничники из соседних стран, работающие на законных основаниях.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для повышения эффективности этой меры ограничения на поездки должны быть введены всеми странами-участницами Шенгенского соглашения.
С законодательным предложением Европейской комиссии, где указаны категории лиц, подпадающих под исключения, можно ознакомиться здесь.
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