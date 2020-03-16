Запретить «несущественные поездки» в ЕС предложила глава Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести запрет на поездки в ЕС сроком на 30 дней. Об этом она сказала в распространенном в понедельник заявлении.

«Я сегодня предложила главам государств и правительств ввести временное ограничение на несущественные поездки в Европейский союз», - сказала Урсула фон дер Ляйен после видеоконференции с лидерами стран «Большой семерки».

Она отметила, что ограничение на въезд вводится на 30 дней с возможностью продления.

Исключения будут сделаны для граждан ЕС и членов их семей, а также лиц, имеющих право на долгосрочное проживание, дипломатов, медиков и ученых, помогающих бороться с коронавирусом.

Персонал, перевозящий товары, также сможет выезжать в Европейский союз, как и пограничники из соседних стран, работающие на законных основаниях.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для повышения эффективности этой меры ограничения на поездки должны быть введены всеми странами-участницами Шенгенского соглашения.

С законодательным предложением Европейской комиссии, где указаны категории лиц, подпадающих под исключения, можно ознакомиться здесь.



