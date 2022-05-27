27 Мая 2022 13:04

Запретить электронные сигареты предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лидер национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля Садыкова призывает увеличить стоимость акцизов на вейпы (электронные сигареты), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме поштучного акциза на нагреваемый табак – очень хороший опыт Саудовской Аравии и Эмиратов, которые взымают 50 % от девайсов (устройство). То есть, вот эти вот вейпы одноразовые, если они стоят 2 тыс. тенге, то с таким акцизом этот вейп может стоить 3 - 3,5 тыс. тенге», - сказала Джамиля Садыкова на брифинге в СЦК.

Таким образом, как отметила спикер, электронные сигареты будут менее доступны для детей.

«То есть, если мы применим такой акциз, то мы очень хорошо можем снизить потребление (табака) и повысить доходность бюджета, потому что при такой акцизной политике выигрывает государство. Допустим в Украине, это 200 млрд тенге в год, они получали. Мы можем 80 млрд тенге получать в год. Единственная, кто в проигрыше в этой истории, это табачная индустрия», - сказала Джамиля Садыкова.

Лидер национальной коалиции предложила вообще запретить оборот электронных сигарет.

«До тех пор, пока нет запрета оборота вейпов, то есть это пока просто инициатива депутатов, необходимо взымать с них налог. То есть пока они еще есть на рынке, то надо с них взымать очень хороший налог, который будет приносить доходность в бюджет», - подчеркнула Джамиля Садыкова.

Она также сообщила, сколько времени заняло внедрение запрета на снюсы (вид некурительного табачного изделия).

«Запрет снюсов был принят в 2020 году. Он был внедрен в течение двух месяцев и рынок вполне нормально это вынес. Сейчас распродаются лишь остатки снюсов, и вы практически их не увидите. Запрет на продажу вейпов может быть внедрен в течение года, если Министерство здравоохранения РК поддержит», - пояснила она.