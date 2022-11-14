Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Запретить экспорт рыбы в охлажденном и замороженном виде могут в Казахстане

14 Ноября 2022, 11:43
Запретить экспорт рыбы в охлажденном и замороженном виде могут в Казахстане
14 Ноября 2022, 11:43

Запретить экспорт рыбы в охлажденном и замороженном виде могут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривает вопрос введения запрета на экспорт рыбы в охлажденном и замороженном виде. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для дозагрузки производственных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий рассматривается вопрос введения запрета на экспорт рыбы в охлажденном и замороженном виде», - сказал Сериккали Брекешев.

Глава Минэкологии отметил, что соответствующее поручение дал Президент в ходе визита в Атыраускую область.

Вместе с тем, Сериккали Брекешев сообщил, что проводится работа по созданию условий для глубокой переработки добываемой и выращиваемой рыбы и выпуску рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. В прошлом году на переработку направлено 35 тысяч тонн рыбы-сырца, в результате получено 29 тысяч тонн рыбной продукции.


Новости по теме
Рыбоводные хозяйства не получают причитающиеся им субсидии – депутат
Амурских тигров бесплатно передадут Казахстану для возрождения туранского тигра
Модернизировать осетровые заводы намерены в  Атырау
Читайте также
На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
Мы используем элементы платформы Ericsson Nikola Tesla - Багдат Мусин
Премьер РК и глава Skoda Transportation обсудили перспективы создания производства в Казахстане
Какие законопроекты внесут на рассмотрение депутатам в 2023 году
Финансовые нарушения на 304 млрд тенге выявили в Казахстане
Правительство приняло план законопроектных работ на 2023 год
Усилить мониторинг роста цен порекомендовали акиматам
Объемы производства снизились в горнодобывающей промышленности РК
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору