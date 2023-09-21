Запретить экспорт пшеницы и муки могут в Кыргызстане

Министерством сельского хозяйства Кыргызстана предлагается ввести временный запрет на вывоз пшеницы и муки пшеничной за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующий проект постановления Кабинета министров КР вынесен на общественное обсуждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мораторий вводят в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары. Исключение составляет реэкспорт, транзит, а также гуманитарная помощь, оказываемая Кабинетом министров КР по отдельным видам сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Запрет предлагается ввести сроком на шесть месяцев.