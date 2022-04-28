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    14:36, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Запретить домашним тиранам употреблять алкоголь планируют в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Данные поправки должны способствовать значительному улучшению ситуации в сфере защиты прав женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поправками в Закон «О профилактике бытового насилия» расширяется перечень ограничений защитного предписания в отношении правонарушителей. Помимо запрета на установление контакта с потерпевшим дополнительно вводятся новые ограничения: нельзя приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия, а также употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные вещества.

    «Данная поправка позволит усилить эффективность действия защитного предписания и обеспечит дополнительные меры предупреждения бытового насилия. Эти и другие меры, прорабатываемые нами при активном участии институтов гражданского общества и заинтересованных государственных органов, должны, на наш взгляд, способствовать значительному улучшению ситуации в сфере защиты прав женщин и детей, снижению уровня соответствующих правонарушений», - сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос редакции.

    Законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Права человека Общество Правоохранительные органы
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