Запретить домашним тиранам употреблять алкоголь планируют в РК
Поправками в Закон «О профилактике бытового насилия» расширяется перечень ограничений защитного предписания в отношении правонарушителей. Помимо запрета на установление контакта с потерпевшим дополнительно вводятся новые ограничения: нельзя приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия, а также употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные вещества.
«Данная поправка позволит усилить эффективность действия защитного предписания и обеспечит дополнительные меры предупреждения бытового насилия. Эти и другие меры, прорабатываемые нами при активном участии институтов гражданского общества и заинтересованных государственных органов, должны, на наш взгляд, способствовать значительному улучшению ситуации в сфере защиты прав женщин и детей, снижению уровня соответствующих правонарушений», - сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос редакции.
Законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.