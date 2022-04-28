Запретить домашним тиранам употреблять алкоголь планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Данные поправки должны способствовать значительному улучшению ситуации в сфере защиты прав женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поправками в Закон «О профилактике бытового насилия» расширяется перечень ограничений защитного предписания в отношении правонарушителей. Помимо запрета на установление контакта с потерпевшим дополнительно вводятся новые ограничения: нельзя приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия, а также употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные вещества.

«Данная поправка позволит усилить эффективность действия защитного предписания и обеспечит дополнительные меры предупреждения бытового насилия. Эти и другие меры, прорабатываемые нами при активном участии институтов гражданского общества и заинтересованных государственных органов, должны, на наш взгляд, способствовать значительному улучшению ситуации в сфере защиты прав женщин и детей, снижению уровня соответствующих правонарушений», - сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос редакции.

Законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.