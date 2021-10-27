Запретить добычу полезных ископаемых в лесных территориях требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Елдос Абаканов обратился к заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру с депутатским запросом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, Казахстан относится к малолесным государствам. Лесами покрыто около 11% территории, при этом на саксауловые насаждения приходится практически половина лесопокрытой площади. Резко континентальный климат, преобладающий на большей части территории республики, обуславливает жесткие лесорастительные условия, затрудняющие воспроизводство лесов и лесоразведение. На сегодня в стране действует двухуровневая система управления государственным лесным фондом: отдельно на республиканском уровне и отдельно на уровне областных акиматов», - сказал Елдос Абаканов.

Он напомнил, что постановлением Правительства от 8 октября 2003 года 124 государственных учреждения по охране лесов и животного мира были переданы в коммунальную собственность в ведение акимов областей, одновременно с передачей функций по ведению лесного хозяйства.

«Но к сожалению, данная мера привела к расстройству налаженной системы лесоуправления и единой научно-технической политики в лесном хозяйстве. К тому же, одной из целей передачи лесхозов местным исполнительным органом было снижение нагрузки на республиканский бюджет, за счет финансирования лесного хозяйства областными бюджетами. Однако данная мера не сработала, т.к. до сих пор лесные учреждения страны финансируются из республиканского бюджета через трансферты общего характера. Кроме того, проведенный экспертами ООН в Казахстане анализ «Состояния лесного хозяйства в период с 2003 по 2018 годы» показал, что существенного улучшения в состоянии лесного хозяйства республики не наблюдалось», - отметил депутат.

По его словам, на сегодня численность лесной охраны и материально-техническое оснащение лесхозов осталось на прежнем уровне и не соответствует утвержденным нормативно-правовым актам. Заработная плата лесников остается на самом низком уровне в республике.

Оценка профессионального уровня образования работников лесных учреждений показывает, что количество специалистов с профильным образованием составляет всего 33%, в том числе с высшим - 10% и со средне-специальным - 23%.

«Ситуацию усугубляет и то, что в последние годы участились случаи вывода земель лесного фонда для различных хозяйственных целей. В то же время возмещение потери лесохозяйственного производства лесных культур осуществляется только в двухкратном размере. Возникает резонный вопрос – а не кощунство ли это, когда вместо многолетних деревьев будут посажены молодые саженцы? Приживутся ли эти деревья, восстановят ли таким образом объем потерянного леса, и кто это будет контролировать? В этой связи считаю, что необходимо прекратить практику выделения земель для добычи различных полезных ископаемых в лесных территориях. Это, в первую очередь, несет отрицательный экологический эффект», - заключил мажилисмен.