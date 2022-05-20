Запрета на импорт казахстанского урана со стороны Запада нет – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Санкт-Петербург является основным маршрутом для экспорта казахстанской урановой продукции в западные страны. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным маршрутом для доставки урановой продукции из Казахстана на западные рынки является маршрут через морской порт города Санкт-Петербурга. На сегодня со стороны западных стран нет запрета на импорт казахстанской урановой продукции, поставляемой через территорию России», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе .

По его словам, с целью диверсификации экспортных маршрутов АО «НАК «Казатомпром» в период с 2018 по 2021 годы успешно осуществлены перевозки урановой продукции назначением во Францию, Канаду, Румынию и Индию через казахстанские порты на Каспийском море.

Ранее сообщалось, что объемы производства урановой продукции выросли на 12% в 2021 году и составили 21,8 тыс. тонн.



