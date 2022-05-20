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    Запрета на импорт казахстанского урана со стороны Запада нет – Алихан Смаилов

    20 Мая 2022, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Санкт-Петербург является основным маршрутом для экспорта казахстанской урановой продукции в западные страны. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основным маршрутом для доставки урановой продукции из Казахстана на западные рынки является маршрут через морской порт города Санкт-Петербурга. На сегодня со стороны западных стран нет запрета на импорт казахстанской урановой продукции, поставляемой через территорию России», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе .

    По его словам, с целью диверсификации экспортных маршрутов АО «НАК «Казатомпром» в период с 2018 по 2021 годы успешно осуществлены перевозки урановой продукции назначением во Францию, Канаду, Румынию и Индию через казахстанские порты на Каспийском море.

    Ранее сообщалось, что объемы производства урановой продукции выросли на 12% в 2021 году и составили 21,8 тыс. тонн.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Россия Европа Логистика Алихан Смаилов
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