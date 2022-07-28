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Запрета на экспорт лука нет – Минторговли РК
28 Июля 2022 19:07

Запрета на экспорт лука нет – Минторговли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минторговли и интеграции РК сообщили о том, что запрета на экспорт лука нет, передает МИА «Казинформ».

«В ходе заседания Межведомственной комиссии, которое состоялось 22 июля, рассматривался вопрос роста цен на лук. Вопрос о введении запрета на вывоз лука не стоит. Цена на лук в некоторых регионах выросла до 360 тенге. В этой связи, на МВК было поручено Министерству сельского хозяйства РК совместно с Комитетом торговли Минторговли и интеграции РК и акиматам областей разобраться с причинами роста цен. Просим доверять официальным источникам информации», - сообщил официальный представитель МТИ РК Алишер Омирзак.


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