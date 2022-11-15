Запрет вейпов продвигается в интересах производителей сигарет – эксперт

15 Ноября 2022, 10:00

15 Ноября 2022, 10:00

Запрет вейпов продвигается в интересах производителей сигарет – эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10-12 лет назад повсеместное «баловство» подростков курением было проблемой, но никто не додумался из-за этого запрещать сигареты. Исполнительный директор ассоциации «КазАлкоТабак» Газиза-Ханум Давлетбаева рассуждает о новой идее Минздрава.

- Газиза-Ханум, инициатива запретить вейпы из-за увлечения ими подростков – имеет ли это какой-то смысл, на ваш взгляд?

- Абсолютно никакого. Это совершенно абсурдное предложение. Когда существовала проблема подросткового курения из-за массовых бесконтрольных продаж сигарет, у нас ведь не запретили сигареты. Вопрос был решен просто: в статью 110 Кодекса о здоровье внесли определенные поправки - в частности, был установлен запрет продажи табачных изделий несовершеннолетним и молодым людям до 21 года. И был обеспечен строжайший контроль соблюдения этих положений. В результате проблема решилась.

В настоящее время бездымные испарители никотиносодержащих жидкостей (вейпы) приравнены к обычным сигаретам, на них распространяются те же нормы, которые ничто не мешает выполнять. Вопрос, как и ранее с сигаретами, только в контроле. Почему запрет продажи вейпов несовершеннолетним и их выкладки в магазинах не контролируются должным образом? Одна из причин - мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, который действует до 2023 года и будет продлен еще на год. Торговые объекты им пользуются. Впрочем, недавно был подготовлен законопроект с поправками, согласно которым вводится исключение: внеплановые проверки будут возможны по заявлению граждан. Тогда любой человек, ставший свидетелем продажи тех же вейпов, сигарет, алкоголя подросткам, сможет своим заявлением инициировать проверку данного торгового объекта. Возможностей контроля у общества и госорганов станет значительно больше. Кроме того, уже в скором времени будет введен единый техрегламент ЕАЭС на никотиносодержащую продукцию, включая и вейпы, вот тогда нарушать нормы торговым точкам станет сложнее. Есть также идея установить минимальную розничную цену на вейпы (по аналогии с алкоголем и сигаретами), что сделало бы их покупку подростками менее доступной уже с финансовой точки зрения.

- По вашему мнению, к чему может привести запрет, продвигаемый Минздравом?

- Ни к чему хорошему. Очевидно, что вейпы никуда не исчезнут с рынка. А вот так называемые «черные» и «серые» поставщики, контрабандисты, торговцы подделкой будут только рады. У Казахстана открытые границы со всеми соседними странами СНГ - и во все этих странах вейпы в свободной продаже. Значит, их будут так же активно ввозить в РК, только контрабандным путем. А контролировать черный рынок будет уже невозможно. Значит, рано или поздно через него в нашу страну попадут подделки, опасные для здоровья и жизни. Все мы хорошо помним, к чему привел аналогичный непродуманный запрет в ряде штатов США, где подпольные дельцы в итоге наводнили рынок вейп-жидкостями с наркотиками и некондиционными ароматическими добавками, что привело к коллапсу легких и смерти нескольких тысяч молодых людей. Мы не должны допустить подобного.

Как нам кажется, своей идеей в Минздраве хотят снять с себя ответственность. Это - что угодно, только не забота о здоровье народа. Помните, ранее то же самое они сделали с кальянами и снюсами (добились их запрета) - и что? Множество кафе открыто предлагают кальяны, а снюсы можно купить в любой табачной лавке. Массово работают и интернет-продажи. При желании любой ребенок, подросток может заказать тот же снюс онлайн, и ему привезут. То же самое у нас будет и с вейпами, если сейчас не обеспечить правильное регулирование и контроль, а просто бездумными запретами дать фору подпольным дельцам.

- Кстати, идея Минздрава запретить вейпы идет вразрез с ожидаемым вводом единого техрегламента ЕАЭС на данный вид продукции, о котором вы уже упоминали. С чем столкнется Казахстан, если в противовес регламенту ЕАЭС все же запретит вейпы на своей территории?

- Начнем с того, что предлагаемая поправка по запрету вейпов ударит по бюджету: сейчас все легальные импортеры электронных сигарет выплачивают акцизы, и это немалые суммы. Во-вторых, как мы уже отмечали, рынок при запрете легальных продаж заполонит контрафакт и контрабандный товар - а это, в том числе, коррупция. И почему не учитываются интересы взрослых курильщиков, которые благодаря переходу на бездымные системы доставки никотина снижают вред своему здоровью? Запрет вынудит их вернуться к традиционным сигаретам, гораздо более вредным, и продолжать травиться дымом. То есть фактически инициатива Минздрава на руку сигаретным производителям - и это называется заботой о здоровье нации?

И, безусловно, уже с января будет введен новый техрегламент ЕАЭС, а поскольку экономическое регулирование ЕАЭС имеет приоритет над национальным законодательством стран-участниц, то нам неизбежно придется отменять запреты.