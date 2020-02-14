+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 2 °С
USD 376.40 EUR 409.56
RUB 5.91 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Запрет въезда авто на газе в закрытые стоянки: названы штрафы за нарушение правил

14 Февраля 2020 18:04
Поделиться:
Запрет въезда авто на газе в закрытые стоянки: названы штрафы за нарушение правил

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О наказаниях за несоблюдение правил в части запрета въезда в закрытые стоянки для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, рассказали в Комитете по ЧС МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Авто на газе будут отмечены специальными знаками
Почему автомобилям на газе запретили въезд на закрытые стоянки, разъяснили в КЧС Несколько автомобилей вызволили из снежного плена в Костанайской области На 5 миллионов тенге оштрафовали столичного водителя

«410 статья Административного кодекса (Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности) позволяет органам гражданской защиты привлекать нарушителей к административной ответственности в размере 5 МРП или более 12 тысяч тенге. Также, если нарушителем наступят какие-то последствия, предусмотрена уголовная ответственность в действующем Уголовном Кодексе (292 статья) в виде штрафа или лишения свободы. В случае гибели двух и более человек, предусматривается мера наказания в виде лишения свободы от 5 до 10 лет», - сказал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер на пресс-конференции в СЦК.

Вместе с этими требованиями в правила пожарной безопасности внесено 148 изменений и дополнений.

Как сообщил Владимир Беккер, ссылаясь на данные Комитета административной полиции, по республике зарегистрировано более 340 тысяч машин с газобаллонным оборудованием.

Ранее глава КЧС разъяснил, почему автомобилям на газе запретили въезд на закрытые стоянки.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт, Другие государственные органы,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив