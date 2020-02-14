Запрет въезда авто на газе в закрытые стоянки: названы штрафы за нарушение правил

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О наказаниях за несоблюдение правил в части запрета въезда в закрытые стоянки для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, рассказали в Комитете по ЧС МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«410 статья Административного кодекса (Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности) позволяет органам гражданской защиты привлекать нарушителей к административной ответственности в размере 5 МРП или более 12 тысяч тенге. Также, если нарушителем наступят какие-то последствия, предусмотрена уголовная ответственность в действующем Уголовном Кодексе (292 статья) в виде штрафа или лишения свободы. В случае гибели двух и более человек, предусматривается мера наказания в виде лишения свободы от 5 до 10 лет», - сказал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер на пресс-конференции в СЦК.

Вместе с этими требованиями в правила пожарной безопасности внесено 148 изменений и дополнений.

Как сообщил Владимир Беккер, ссылаясь на данные Комитета административной полиции, по республике зарегистрировано более 340 тысяч машин с газобаллонным оборудованием.

Ранее глава КЧС разъяснил, почему автомобилям на газе запретили въезд на закрытые стоянки.



