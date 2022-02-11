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Запрет пропаганды жестокого обращения с животными в СМИ объяснили в Минэкологии

11 Февраля 2022 17:00
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Запрет пропаганды жестокого обращения с животными в СМИ объяснили в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с чем в средствах массовой информации вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными, пояснили в Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, законом «Об ответственном обращении с животными», который вступает в действие 2 марта 2022 года, вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой пропаганды.

«Мы ни в коем случае не будем препятствовать СМИ замалчивать эти факты. Новостная лента должна быть максимально объективной и актуальной. Если такие факты будут продолжаться, то общество должно будет знать», - сказала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова.

Она отмечает, что предоставление фото и видеоматериалов о жестоком обращении с животными обществом может пониматься двояко.

«Эти видео и фотоматериалы могут быть истолкованы двояко. Только ради того, чтобы какие-то несознательные граждане нашей страны восприняли их как руководство, призыв к действию - только с этой целью необходима ретушь. Это согласовывается с законом о средствах массовой информации, который уже действует. Замалчивать эти факты мы не должны. Мы должны более осознанно относиться к фото-, видеоматериалу, учитывая что есть разные категории населения», - сказала вице-министр, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Добавим, что согласно закону с 1 сентября 2023 года владельцы животных должны будут поставить на учет своих домашних питомцев.


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#СМИ   #Экология   #Минэкологии   #Животные  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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