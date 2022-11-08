Запрет ничего не даст: эксперты об идее «отмены» электронных сигарет в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обсуждаемая в Казахстане идея Минздрава полностью запретить вейпы (электронные сигареты) из-за рисков их использования школьниками, выглядит спорной по двум причинам. Во-первых, запреты приводят к неизбежному росту чёрного рынка и различных подделок. Во-вторых, очевидно, что проблема не в вейпах, пиве или сигаретах как таковых, а в контроле и регулировании их продаж. Такое мнение высказывают представители бизнеса и НПО, передает МИА «Казинформ».

В Казахстане давно запрещены снюсы и никпэки, но они по-прежнему продаются – запрет лишь увеличил серый и чёрный рынок. По мнению ряда экспертов, Минздраву следовало не добиваться запретов, а комплексно проанализировать проблему вместе с депутатами Парламента, с тем чтобы выработать меры, которые исключат в дальнейшем продажи подросткам вейпов, сигарет и любых других никотиновых продуктов. Возможно, следует повысить статус и полномочия общественных контролёров торговых точек, усилить государственный контроль и ответственность за продажи детям табака и электронных сигарет. Эксперты также отметили, что сейчас ЕАЭС принимает техрегламент для табачных изделий и бездымной никотиносодержащей продукции, включая вейпы. Пять стран определили и согласовали требования, которые будут ужесточены. Если мы сегодня введём запрет, то войдём в противостояние с техрегламиентом, единым для ЕАЭС документом, который сами же и подписываем, отметили участники дискуссии.

Гульнар Курбанбаева, вице-президент Гражданского альянса Казахстана, уверена, что запреты только усугубляют проблему, а не решают её.

– Что такое вообще курение или постоянное, ежедневное употребление алкоголя? По сути это пагубная привычка, это зависимость. Каким запретом мы вылечим зависимость? Никаким. Мировой опыт показал, что запреты приводят только к расцвету чёрного рынка, появлению подделок. На самом деле нам не хватает культуры, общественного контроля, и мы слабо занимаемся детьми по разным причинам. Воспитательный процесс старомодными плакатами прошлого века проблем не решает, – считает Курбанбаева.

Она отметила, что действительно на рынке появились новомодные гаджеты, позволяющие курильщикам получать никотин без горения табака и вдыхания дыма. Они предназначены исключительно для взрослых, однако детям всегда хочется попробовать что-то новое. Без комплексной пропаганды здорового образа жизни, без общественного и государственного контроля за торговой сферой неудивительно, что ребятня увлеклась новым «взрослым» продуктом, отмечает спикер.

«Самый простой способ – запрет! Министерство здравоохранения, как видим, расписалось в своём бессилии обеспечить эффективный контроль. И на вейпы, и на сигареты, и на алкоголь, и на всё остальное существуют чёткие требования и правила их реализации, исключающие продажу подросткам. Строгий контроль должен быть!», – уверена эксперт.

Толебай Рахыпбеков, председатель Совета директоров АО «Медицинский университет Астана», профессор, член-корреспондент НАН РК согласен с экспертом: «Запреты провоцируют подпольную торговлю, то есть работают против здоровья населения. Общественные организации могли бы взять на себя массовую и повсеместную пропаганду здоровых привычек: спорта, заботы о своём здоровье, подражания во всём нашим знаменитым спортсменам. Кроме того, я бы рекомендовал присмотреться к опыту «точечного» повышения цен на наиболее вредную продукцию – в частности на те же сигареты, чтобы стимулировать взрослых курильщиков переходить на менее вредные электронные альтернативы без горения и дыма. Так же и с алкоголем – целесообразно ценами и другими мерами стимулировать потребителя приобретать менее крепкий алкоголь: не водку, а вино, например. Так же – и с сахаросодержащей продукцией. При этом главное, повторюсь, – системная и повсеместная пропаганда здорового образа жизни.»

Газиза-Ханум Давлетбаева, исполнительный директор «КазАлкоТабак», указывает, что у соседних стран, которые окружают Казахстан, нет запрета на вейпы. И если Казахстан станет единственной страной региона, которая их запретит, то неизбежен массовый контрабандный завоз. То есть проблема не будет решена.

– Да я понимаю, это вредная продукция, и дети не должны курить. Но запрет породит контрабанду, контрафакт и коррупцию. Давайте возьмём для примера кальян, который сейчас запрещён в общественных заведениях по статье 110 Кодекса о здоровье народа.

Зайдите в любой ресторан – там открыто предлагаются кальяны. Почему? Потому что правоохранительные органы не проводят проверки, действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Эти вопросы нужно решить правовым путём, сделать так, чтобы ни один магазин не смел продавать никотиновую продукцию детям, – считает представитель «КазАлкоТабак».