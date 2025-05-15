РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:17, 15 Май 2025 | GMT +5

    Запрет на уличные графики с курсами валют тестируется в Казахстане

    Национальный банк планирует в июне утвердить постановление о запрете размещения графиков с указанием обменного курса валют на улицах. Однако, чтобы участники рынка смогли адаптироваться к новым правилам, период до августа будет считаться переходным, передает корреспондент агентства Kazinform.

    обмен валюты, ақша айырбастау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Проект постановления, открытые нормативные правовые акты размещены на портале «Открытые НПА» и прошли процедуру публичного обсуждения. В настоящее время проект находится на рассмотрении в Министерстве юстиции.

    Планируется, что документ будет принят в текущем сезоне. Для адаптации работы участников валютного рынка предусмотрен переходный период до августа 2025 года. Проект не повлиял на общее количество обменных пунктов в стране, — сообщили в Нацбанке.

    В ходе обсуждения на портале «Открытые НПА» поступили обращения и замечания против инициативы.

    — По состоянию на 5 мая 2025 года через информационную систему «Е-Өтініш» поступило два обращения от юридических лиц. Также на портале было оставлено 10 отзывов, из них 6 — от физических лиц и 4 — от юридических, — сообщили в Нацбанке.

    Теги:
    НПА Нацбанк Казахстана Обменники
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают