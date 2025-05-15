Запрет на уличные графики с курсами валют тестируется в Казахстане

— Проект постановления, открытые нормативные правовые акты размещены на портале «Открытые НПА» и прошли процедуру публичного обсуждения. В настоящее время проект находится на рассмотрении в Министерстве юстиции.

Планируется, что документ будет принят в текущем сезоне. Для адаптации работы участников валютного рынка предусмотрен переходный период до августа 2025 года. Проект не повлиял на общее количество обменных пунктов в стране, — сообщили в Нацбанке.