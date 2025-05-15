Запрет на уличные графики с курсами валют тестируется в Казахстане
Национальный банк планирует в июне утвердить постановление о запрете размещения графиков с указанием обменного курса валют на улицах. Однако, чтобы участники рынка смогли адаптироваться к новым правилам, период до августа будет считаться переходным, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Проект постановления, открытые нормативные правовые акты размещены на портале «Открытые НПА» и прошли процедуру публичного обсуждения. В настоящее время проект находится на рассмотрении в Министерстве юстиции.
Планируется, что документ будет принят в текущем сезоне. Для адаптации работы участников валютного рынка предусмотрен переходный период до августа 2025 года. Проект не повлиял на общее количество обменных пунктов в стране, — сообщили в Нацбанке.
В ходе обсуждения на портале «Открытые НПА» поступили обращения и замечания против инициативы.
— По состоянию на 5 мая 2025 года через информационную систему «Е-Өтініш» поступило два обращения от юридических лиц. Также на портале было оставлено 10 отзывов, из них 6 — от физических лиц и 4 — от юридических, — сообщили в Нацбанке.