Запрет на захоронение пластмассы, макулатуры и стекла в Казахстане вступает с 2019 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для увеличения переработки твердо-бытовых отходов внедряется раздельный сбор отходов и создаются условия для развития этого сегмента при привлечении частных инвестиций - через государственно-частное партнерство. Создана и совершенствуется нормативная правовая база. В Экологический кодекс внесены поправки по обращению с отходами. В частности, с 2016 года запрещено захоронение на полигонах ртутьсодержащих лампх и приборов, лома металлов, отработанных масел и жидкостей, батарей, электронных отходов. С 1 января 2019 года вступает в силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла. С 1 января 2021 года вступает в силу запрет на захоронение строительных и пищевых отходов. Об этом рассказал глава Минэнерго в ходе заседания Правительства РК.

Концепцией по переходу Казахстана к «зеленой» экономике предусмотрено доведение доли переработки отходов до 40% к 2030 году, 50% - к 2050 году.



По данным Минэнерго, ежегодно в стране образуется 5-6 млн тонн отходов бытового характера. За восемь месяцев 2018 года - около 3,2 млн тонн ТБО. Из них переработано и утилизировано около 330 тыс тонн или 10,5% от общего объема. Этот показатель в 2017 году составлял 9%, а в 2016 году - 2,6%.

«При этом, высокий показатель по переработке отмечается в Алматинской (24,1%) области, а акиматам Павлодарской (0,1%), Мангистауской (1,7%), Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской (3-4%) областей необходимо активизировать работу в этом направлении», - пояснил Канат Бозумбаев.

Сегодня в республике работает свыше 130 предприятий, сортирующих и перерабатывающих отходы, выпускающих более 20 видов продукции.