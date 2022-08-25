25 Августа 2022 19:23

Запрет на вывоз угля автотранспортом за границу введут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработан приказ, запрещающий вывоз угля автомобильным транспортом за пределы Казахстана. Об этом сообщил председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение прошлого отопительного сезона были факты беспрепятственного вывоза угля за пределы республики. Здесь поясню, что у нас есть уголь по специальной цене для населения, которая достигается путем предоставления через биржу. Но в прошлом году были обнаружены такие факты, что большой объем угля по специальной цене уходит за территорию нашей страны», - сказал Ильяс Оспанов на пресс-конференции в СЦК.

Ссылаясь на данные акимата Жамбылской области, он сообщил, что через таможенные посты «Айша биби», «Спатай батыр», «Карасу» в прошлом году в направлении Кыргызстана было вывезено около 120 тыс. тонн угля.

«Вывоз угля продолжается. По информации населения Меркенского района, в угольных тупиках ожидается около 50 автомашин, которые готовы вывезти уголь», - заявил председатель Комитета.

«Для того, чтобы в этом году предотвратить такой факт, нами был разработан приказ, который запрещает вывоз угля именно автотранспортом. Но при этом мы отмечаем, что никаких ограничений по железнодорожному транспорту нет. Мы провели совещание с приграничными регионами», - уточнил спикер.