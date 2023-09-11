Запрет на вывоз угля автотранспортом ввели в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане ввели временный запрет на вывоз угля автомобильным транспортом. Соответствующее постановление принято Кабинетом министров Кыргызской Республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Запрет вводится сроком на шесть месяцев и касается вывоза угля, классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС, с территории Кыргызстана автотранспортом, за исключением контрольно-пропускных пунктов «Иркештам – Автодорожный» и «Торугарт – Автодорожный».

О введении указанного запрета Министерству энергетики КР поручено уведомить в установленном порядке Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, Министерству иностранных дел КР - Исполнительный комитет СНГ.

Министерству транспорта и коммуникаций КР, Государственной таможенной службе при Министерстве финансов КР и Пограничной службе ГКНБ КР необходимо принять необходимые меры по исполнению принятого решения.

В случае нехватки и повышения цен на уголь для населения и бюджетных организаций в период прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 года, персональная ответственность возложена на полномочных представителей Президента КР в областях, глав местных государственных администраций и глав айыл окмоту.